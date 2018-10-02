У ЦСКА требуют вернуть деньги за трансфер Витиньо

Фанаты «Фламенго» требуют у ЦСКА вернуть деньги за трансфер Витиньо

Болельщики бразильского "Фламенго" недовольны игрой бывшего форварда московского ЦСКА Витиньо, сообщает "Советский спорт"

Как передает Torcedores, в социальных сетях фанаты оставляют массу комментариев, в которых обращаются к красно-синим с просьбой вернуть деньги за нападающего.

"Послушайте, ЦСКА, продукт, который вы нам продали, — бракованный. Требуем замены продукта или возвращения уплаченной денежной суммы!" — пишет пользователь под именем crf_gabriel81.

При этом некоторые даже готовы сами доплатить армейцам, если те примут Витиньо назад. Трансфер бразильца также называют "лучшей сделкой в истории ЦСКА".

"ЦСКА, я даже готов заплатить вам, чтобы вы забрали Витиньо назад", — говорит lucaskCRF.

24-летний Витиньо перешел во "Фламенго" минувшим летом, однако так и не смог стать футболистом стартового состава, демонстрируя невыразительную игру.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заработал на продаже Витиньо больше €10 млн