У ЦСКА требуют вернуть деньги за трансфер Витиньо

Болельщики бразильского "Фламенго" недовольны игрой бывшего форварда московского ЦСКА Витиньо, сообщает "Советский спорт".
Как передает Torcedores, в социальных сетях фанаты оставляют массу комментариев, в которых обращаются к красно-синим с просьбой вернуть деньги за нападающего.
"Послушайте, ЦСКА, продукт, который вы нам продали, — бракованный. Требуем замены продукта или возвращения уплаченной денежной суммы!" — пишет пользователь под именем crf_gabriel81.
При этом некоторые даже готовы сами доплатить армейцам, если те примут Витиньо назад. Трансфер бразильца также называют "лучшей сделкой в истории ЦСКА".
"ЦСКА, я даже готов заплатить вам, чтобы вы забрали Витиньо назад", — говорит lucaskCRF.
24-летний Витиньо перешел во "Фламенго" минувшим летом, однако так и не смог стать футболистом стартового состава, демонстрируя невыразительную игру.
Ранее сообщалось, что ЦСКА заработал на продаже Витиньо больше €10 млн