Американка рассказала об изнасиловании Роналду

«Завел в ванную»: американка рассказала, как насилует Роналду

Полиция Лас-Вегаса официально возобновила расследование по делу об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги, в котором обвиняется нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду . Женщина сообщила, что инцидент произошел в ванной комнате одного из отелей Лас-Вегаса, после чего она зафиксировала повреждения в больнице и обратилась в полицию. Футболист утверждает, что травмы Майорге нанес кто-то другой.

Звездный нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит предстоящий матч в Лиге чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» — и дело здесь не в отдыхе или травме, а в дисквалификации.

В прошлом матче самого престижного турнира Старого Света против «Валенсии» португалец получил прямую красную карточку за то, что, по мнению судьи, дернул соперника за волосы. Эта грубость стоила игроку одного пропущенного матча.

На фоне этого неоднозначного эпизода в жизни Роналду разворачивается еще одна эпопея с «грубым поведением», за которую он может получить гораздо более серьезное наказание — португалец обвиняется в изнасиловании. Британское издание Daily Mail сообщило, что полиция Лас-Вегаса официально возобновила расследование по делу о возможной атаке Криштиану на американскую модель Кэтрин Майоргу.

«13 июня 2009 года полицейский департамент Лас-Вегаса получил сообщение о сексуальном насилии. При составлении протокола пострадавшая не предоставила детективам информацию о месте преступления инцидента или описание подозреваемого. Было проведено медицинское обследование.

По состоянию на сентябрь 2018 года дело вновь запущено в производство. Наши детективы расследуют информацию, предоставленную пострадавшей. Расследование продолжается. Другие детали будут разглашены позднее», — гласит сообщение пресс-службы полицейского департамента Лас-Вегаса.

Хотя конкретных имен здесь не называется, нетрудно догадаться, что речь идет именно о громком деле Роналду — слишком много совпадений, включая факт возобновления расследования спустя девять лет.

Майорга утверждает, что выдержала такой долгий срок, поскольку футболист заплатил ей за молчание $375 тыс.

Однако затем терпение все-таки кончилось: женщина призналась, что все еще страдает от посттравматического стресса и время от времени даже задумывается о самоубийстве.

Предполагаемая жертва насилия уже подала на Роналду в суд. В протоколе дела указано, что португалец изнасиловал ее анально в ванной комнате одного из дорогих отелей Лас-Вегаса ранним утром 13 июня. При этом Майорга явно выражала свое несогласие с происходящим громкими криками «Нет, нет, нет!»

СМИ даже разыскали совместные фотографии Роналду и Майорги с того рокового отдыха.

В материалах дела указано, что футболист пригласил модель и еще одного друга в свой огромный номер, чтобы «насладиться видами Лас-Вегаса». Затем последовало приглашение развлечься в джакузи.

Майорга уверяет, что отказалась опускаться в воду, поскольку не хотела испортить свое платье. В ответ Роналду предложил ей спортивные шорты и футболку и отправил переодеваться в ванную.

Однако завершить дело в одиночку девушке не удалось. Вскоре португалец зашел в комнату, разделся и недвусмысленно намекнул на совместное времяпрепровождение.

В судебном протоколе говорится, что Майорга отказалась и заявила, что хочет покинуть отель. Однако футболист не дал ей этого сделать и силой закинул на кровать, попытавшись вовлечь ее в игру. Когда вдохновить спутницу на добровольный секс не удалось, футболист уже не смог остановиться и просто изнасиловал ее.

В интервью Spiegel американка заявила, что после произошедшего Роналду сказал ей: «Я на 99 процентов хороший парень. Но есть и еще 1 процент».

В материалах дела указано, что португалец признал интимную связь с Майоргой, но подчеркнул, что все происходило по взаимному согласию.

Однако после этой ночи женщина написала заявление в полицию, посетила больницу, где были зафиксированы все ее травмы, а также наняла адвоката, при помощи которого заключила с Роналду досудебное соглашение о том, что он выплатит ей крупную сумму в обмен на молчание.

Американка утверждает, что пошла на такой шаг вовсе не из жажды денег, а потому, что сама не хотела предавать огласке тот факт, что была изнасилована, а также боялась футболиста, который мог ей отомстить.

Однако зародившееся в США движение #MeToo (#ЯТоже), в рамках которого жертвы насилия признаются в произошедшем и восстанавливают справедливость, вдохновил Майоргу рассказать свою историю.

Сам Роналду в прямом эфире своего инстаграма заявил, что женщина лишь хочет прославиться за его счет, а зафиксированные повреждения были нанесены ей кем-то другим.

В СМИ даже появилась информация о том, что португалец нанял детектива для слежки за Майоргой, чтобы попытаться найти неприглядные факты и дискредитировать женщину.