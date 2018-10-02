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Смертин получил должность в РФС
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Смертин назначен на пост директора РФС по региональной политике 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Алексей Смертин назначен на пост директора Российского футбольного союза (РФС) по региональной политике и международным отношениям. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Отмечается, что при этом Смертин сохранит пост офицера РФС по борьбе с дискриминацией в российском футболе.
"Безусловно, новое назначение для меня — это новый вызов. За несколько последних лет мы провели огромную работу, связанную с подготовкой чемпионата мира в нашей стране. Теперь, после его окончания, очень важно грамотно и правильно распорядиться тем наследием, которое нам оставил этот грандиозный турнир. Международная федерация футбола (ФИФА) задала высокую планку с точки зрения организации соревнований, и, на мой взгляд, это может помочь поднять наши внутренние стандарты в этой части", — заявил Смертин.
"В данной связи планируем уделять повышенное внимание развитию не только профессионального футбола, но и массового, а также детско-юношеского. Соответственно два основных направления моей деятельности будут связаны с региональной деятельностью РФС и международным отношениям, которые мы будем выстраивать в непосредственном взаимодействии с ФИФА и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Благодарю РФС за доверие и сделаю все от себя зависящее, чтобы максимально эффективно отработать на этой ответственной должности", — добавил бывший футболист сборной России.
"Российский футбольный союз продолжает работу, связанную с оптимизацией деятельности, — прокомментировал данное назначение исполняющий обязанности президента РФС Алексадр Алаев. — Думаю, что нет смысла особо представлять Алексея Смертина, который был капитаном сборной России, долгое время выступал в сильнейших европейских клубах. У него есть опыт работы в региональной федерации футбола (Алтайский край), а также в международной сфере, напомню, что он являлся одним из послов прошедшего в России чемпионата мира по футболу. Все это в комплексе и предопределило выбор в пользу его кандидатуры".
Будучи футболистом, с 1998 по 2006 год Смертин выступал за сборную России, проведя за команду 55 матчей. На клубном уровне он играл за английский "Челси" (2003-2006), проведя часть времени в аренде в "Портсмуте" и "Чарльтоне". В России Смертин играл за элистинский "Уралан" (1997-1998), московские клубы "Локомотив" (1999-2000) и "Динамо" (2006). Завершил карьеру футболиста в 2009 году.
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