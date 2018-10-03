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Назван лучший игрок сентября в РПЛ
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Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком сентября в Российской премьер-лиге 

ТАСС + ещё 2 37 минут назад
Фото: ТАСС
Полузащитник московского футбольного ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком сентября в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Матч ТВ".
РПЛ проводила в соцсети "ВКонтакте" голосование по выбору лучшего футболиста сентября совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер". За хорватского полузащитника армейцев проголосовало 15 862 пользователей — 62,71% опрошенных. В голосовании он обошел своего одноклубника российского нападающего Федора Чалова — 9 431 голосов (37,29%).
Влашич, права на которого принадлежат английскому "Эвертону", в сентябре отметился голевой передачей в гостевом матче с "Уфой", а также голом в матче с московским "Спартаком", благодаря которому он был признан лучшим игроком 8-го тура РПЛ.
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