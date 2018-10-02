Черчесов завел аккаунт в «Инстаграме»

В «Инстаграме» появился официальный аккаунт Черчесова

«Приветствуем вас в официальном «Инстаграм»-аккаунте Станислава Черчесова. Теперь у нас есть ещё один способ поделиться с вами последними новостями и свежими фотографиями. Данный аккаунт ведётся администрацией официального сайта Станислава Черчесова», — говорится в приветственном сообщении в аккаунте специалиста. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official) 2 Окт 2018 в 12:59 PDT

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством национальная команда установила свой рекорд, преодолев групповой этап на чемпионате мира — 2018, который прошёл в России минувшим летом. Подопечные Черчесова одолели Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), после чего уступили Уругваю (0:3). В 1/8 финала россияне в серии пенальти обыграли Испанию, однако в четвертьфинале оказались слабее будущего финалиста Хорватии, уступив в серии одиннадцатиметровых.