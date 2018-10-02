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Черчесов завел аккаунт в «Инстаграме»
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В «Инстаграме» появился официальный аккаунт Черчесова 

Чемпионат.com + ещё 11 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В социальной сети «Инстаграм» появился официальный аккаунт главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Приветствуем вас в официальном «Инстаграм»-аккаунте Станислава Черчесова. Теперь у нас есть ещё один способ поделиться с вами последними новостями и свежими фотографиями. Данный аккаунт ведётся администрацией официального сайта Станислава Черчесова», — говорится в приветственном сообщении в аккаунте специалиста.
Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством национальная команда установила свой рекорд, преодолев групповой этап на чемпионате мира — 2018, который прошёл в России минувшим летом. Подопечные Черчесова одолели Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), после чего уступили Уругваю (0:3). В 1/8 финала россияне в серии пенальти обыграли Испанию, однако в четвертьфинале оказались слабее будущего финалиста Хорватии, уступив в серии одиннадцатиметровых.
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