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Модрич начнет матч с ЦСКА на скамейке
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Модрич не вошёл в стартовый состав «Реала» на матч Лиги чемпионов с ЦСКА 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала стартовый состав команды на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с московским ЦСКА.
С первым минут на поле стадиона «Лужники» выйдут Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо, Тони Кроос, Карим Бензема, Каземиро, Лукас Васкез, Марко Асенсио, Серхио Регилон и Даниэль Себальос.
В запасе остались Тибо Куртуа, Хесус Вальехо, Мариано, Лука Модрич, Маркос Льоренте, Альваро Одриосола и Винисиус Жуниор.
Матч ЦСКА — «Реал» состоится 2 октября в Москве на «Лужниках». Начало — в 22:00.
Ранее стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги чемпионов с «Реалом».
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