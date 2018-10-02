Российский футболист попался на допинге

СМИ назвали имя российского футболиста, сдавшего положительный допинг-тест на мельдоний

Игроком Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), сдавшим положительный допинг-тест на запрещённые препараты триметазидин и мельдоний, является 39-летний защитник клуба «Псков 747» Иван Ершов

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против».

Отмечается, что Ершов, имеющий опыт выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ) за тульский «Арсенал», уже признал свою вину.

Ранее сообщалось, что допинг-тест игрока ПФЛ, взятый в процессе соревновательного контроля, дал положительный результат на мельдоний.