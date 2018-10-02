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Новички bwin получат 100% cash back за пари на Лигу чемпионов
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Новички bwin получат 100% cash back за пари на Лигу чемпионов 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: bwin
2 и 3 октября в Лиге Чемпионов состоятся очередные матчи, в которых также примут участие российские клубы. Сегодня ЦСКА в «Лужниках» будет принимать «Реал Мадрид», а завтра, 3 октября, на стадионе в Черкизово пройдет матч между московским «Локомотивом» и «Шальке-04».
Букмекерская компания bwin объявила о специальной акции для новых игроков. Каждый клиент, который зарегистрируется, внесет депозит и свое первое пари заключит на любой из матчей Лиги Чемпионов, которые пройдут сегодня и завтра (2 и 3 октября), получит 100-процентный возврат суммы пари в том случае, если пари проиграет. Возврат будет осуществлен в виде FreeBet (бесплатной ставки).
Напомним, в первом туре группового этапе ЦСКА сыграл в ничью с «Виктория Плзень» (2:2), а «Локомотив» крупно уступил «Галатасараю» на выезде (0:3).
* В зачет акции идет первое пари-ординар, заключенное до или по ходу любого из матчей группового этапа 2 и 3 октября. Проигрыш по пари будет возвращен клиенту в виде FreeBet в размере 100% от размера пари.
Ознакомиться с условиями акции и зарегистрироваться на bwin.ru можно по ссылке.
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