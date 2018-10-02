Новички bwin получат 100% cash back за пари на Лигу чемпионов

2 и 3 октября в Лиге Чемпионов состоятся очередные матчи, в которых также примут участие российские клубы. Сегодня ЦСКА в «Лужниках» будет принимать « Реал Мадрид», а завтра, 3 октября, на стадионе в Черкизово пройдет матч между московским «Локомотивом» и «Шальке-04».

Букмекерская компания bwin объявила о специальной акции для новых игроков. Каждый клиент, который зарегистрируется, внесет депозит и свое первое пари заключит на любой из матчей Лиги Чемпионов, которые пройдут сегодня и завтра (2 и 3 октября), получит 100-процентный возврат суммы пари в том случае, если пари проиграет. Возврат будет осуществлен в виде FreeBet (бесплатной ставки).

Напомним, в первом туре группового этапе ЦСКА сыграл в ничью с «Виктория Плзень» (2:2), а «Локомотив» крупно уступил «Галатасараю» на выезде (0:3).

* В зачет акции идет первое пари-ординар, заключенное до или по ходу любого из матчей группового этапа 2 и 3 октября. Проигрыш по пари будет возвращен клиенту в виде FreeBet в размере 100% от размера пари.