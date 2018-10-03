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Акинфееву нашли замену
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Стало известно, кто заменит Акинфеева в воротах ЦСКА в матче с «Ромой» 

Газета.Ru + ещё 94 1 час назад
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кто будет защищать ворота команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов против "Ромы", передает ТАСС.
В матче 2-го тура ЛЧ против мадридского "Реала" (1:0) основный голкипер армейцев Игорь Акинфеев получил красную карточку, из-за которой пропустит как минимум один матч. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
"Думаю, в следующем матче с "Ромой" сыграет Илья Помазун. Мы поставим его в строй, скорее всего, играть будет он", — сказал Гончаренко.
Матч "Рома" — ЦСКА пройдет 23 октября в Риме.
Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА оправдал Акинфеева за удаление в матче с "Реалом".
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