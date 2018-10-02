Хет-трик Дибалы принес «Ювентусу» победу

Хет-трик Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимал «Янг Бойз». Встреча команд состоялась на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Хет-трик в составе итальянской команды оформил аргентинский форвард Пауло Дибала, забивший на 5-й, 33-й и 69-й минуте матча. На 78-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасёв удалил защитника швейцарского клуба Мохамеда Али за перебор жёлтых карточек.