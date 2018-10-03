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Игрок «Ромы» посвятил гол парализованному одноклубнику
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Игрок «Ромы» посвятил гол парализованному экс-одноклубнику 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий "Ромы" Джастин Клюйверт трогательно отпраздновал гол в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории Пльзень" (5:0), сообщает "Советский спорт".
Во время празднования голландец продемонстрировал футболку с фамилией своего бывшего партнера по "Аяксу" Абдельхака Нури​. Видео эпизода опубликовано в твиттере BT Sport.
Таким образом Клюйверт поддержал 21-летнего Нури, который летом 2017 года перенес сердечный приступ во время товарищеского матча, в результате чего получил необратимые повреждения мозга.
Ранее сообщалось, что семья Нури обвинила "Аякс" в безответственности.
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