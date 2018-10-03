Игрок «Ромы» посвятил гол парализованному одноклубнику

Игрок «Ромы» посвятил гол парализованному экс-одноклубнику

Justin Kluivert has scored his first-ever Champions League goal 🙌



He celebrated by paying tribute to former Ajax teammate Abdelhak Nouri ❤️ pic.twitter.com/3liFmhA1rK— Football on BT Sport (@btsportfootball) 2 октября 2018 г. Во время празднования голландец продемонстрировал футболку с фамилией своего бывшего партнера по "Аяксу" Абдельхака Нури​. Видео эпизода опубликовано в твиттере BT Sport.

Таким образом Клюйверт поддержал 21-летнего Нури, который летом 2017 года перенес сердечный приступ во время товарищеского матча, в результате чего получил необратимые повреждения мозга.

Ранее сообщалось, что семья Нури обвинила "Аякс" в безответственности.