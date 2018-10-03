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Интимные танцы Роналду попали на видео
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В сети появилось видео c интимными танцами Роналду 

News.ru 10 часов назад
Британский таблоид The Sun опубликовал видео, на котором запечатлён португальский футболист Криштиану Роналду и якобы изнасилованная им американка Кэтрин Майорга. Кадры были сняты в одном из ночных клубов Лас-Вегаса в 2009 году.
На видео спортсмен танцует и обнимает девушку, которая, судя по всему, находится в хорошем расположении духа и с удовольствием принимает ухаживания звезды мирового футбола. Впоследствии она заявила, что именно после этой вечеринки Роналду изнасиловал её в номере отеля.
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Как ранее сообщал News.ru, 28 сентября Майорга обвинила футболиста в сексуальном надругательстве. Она призналась, что Роналду якобы заплатил ей $375 тыс. за молчание. Женщина хотела подать в суд, однако тогда стороны пришли к соглашению. 2 октября стало известно, что полиция Лас-Вегаса вновь открыла расследование этого дела.
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