Интимные танцы Роналду попали на видео

В сети появилось видео c интимными танцами Роналду

Британский таблоид The Sun опубликовал видео, на котором запечатлён португальский футболист Криштиану Роналду и якобы изнасилованная им американка Кэтрин Майорга. Кадры были сняты в одном из ночных клубов Лас-Вегаса в 2009 году.

На видео спортсмен танцует и обнимает девушку, которая, судя по всему, находится в хорошем расположении духа и с удовольствием принимает ухаживания звезды мирового футбола. Впоследствии она заявила, что именно после этой вечеринки Роналду изнасиловал её в номере отеля.

Как ранее сообщал News.ru, 28 сентября Майорга обвинила футболиста в сексуальном надругательстве. Она призналась, что Роналду якобы заплатил ей $375 тыс. за молчание. Женщина хотела подать в суд, однако тогда стороны пришли к соглашению. 2 октября стало известно, что полиция Лас-Вегаса вновь открыла расследование этого дела.