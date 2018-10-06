«Рубин» продлил беспроигрышную серию до семи матчей

«Рубин» обыграл «Урал» и продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей

Казанский "Рубин" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 1:0 в домашнем матче 10-го тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 21-й минуте забил Сердар Азмун.

"Рубин" не проигрывает в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) на протяжении семи матчей (три победы, четыре ничьи). "Урал" прервал свою серию из трех матчей без поражений (две победы, одна ничья).

В турнирной таблице "Рубин" занимает четвертое место, набрав 17 очков, "Урал" с 11 очками идет девятым.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Рубин" в гостях сыграет с "Уфой", "Урал" примет самарские "Крылья Советов". Обе встречи пройдут 20 октября.