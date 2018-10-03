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Погба обратился к футболистам МЮ с призывом
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Погба обратился к футболистам «Манчестер Юнайтед» с призывом 

Газета.Ru + ещё 6 34 минуты назад
Фото: Reuters
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба обратился к своим одноклубникам с призывом не сдаваться, передает "Советский спорт".
Накануне в групповом этапе Лиги чемпионов английский клуб вничью сыграл с испанской "Валенсией" (0:0). Таким образом, "Манчестер Юнайтед" продлил серию без побед в домашних матчах во всех турнирах. Четыре матча, в которых подопечные Жозе Моуринью не могут добиться положительного для себя результата, являются антирекордом для специалиста.
"Юнайтед", давайте продолжать бороться", — написал Погба в своем твиттере.
Английский клуб, имея в активе четыре очка, занимает вторую строчку в группе Н. На первом месте идет "Ювентус", который за два тура набрал шесть очков. На третьем месте расположилась "Валенсия", для которой очко в матче с "МЮ" стало первым. Замыкает таблицу "Янг Бойз", который пока остается без набранных баллов.
Ранее "Валенсия" с Черышевым сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче ЛЧ.
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