Форвард ЦСКА: «Реал» нас немного недооценил 

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес в интервью "Газете.Ru" поделился впечатлениями от победы армейского клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Матч проходил на стадионе "Лужники" и завершился победой армейского клуба со счетом 1:0.
"Да, вполне возможно, что "Реал" нас немного недооценил. Но мы молодая команда — очень дерзкая, с большими амбициями, — и, к счастью, нам удалось достичь такого результата, которого никто не ожидал", — сообщил форвард.
Также футболист отметил, что отсутствие в защите у "Реала" Серхио Рамоса и Марсело могло сказаться на результате игры.
"Может быть, немного. Это фундаментальные игроки для обороны мадридцев, но я думаю, что у "Реала" есть футболисты, которыми можно было бы их заменить. Однако ЦСКА провел очень хороший матч и соорудил гол уже на первых минутах, а потом мы здорово отоборонялись", — заключил нападающий.
Ранее бывший тренер "Краснодара" назвал удаление Акинфеева "огромной потерей".