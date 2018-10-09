Анри может стать главными тренером «Монако»

СМИ: Анри может стать новым главными тренером «Монако»

Тренер сборной Бельгии на чемпионате мира 2018 года в России Тьерри Анри может возглавить французский клуб «Монако».

Как сообщает talkSPORT, нынешний наставник монегасков Леонрадо Жардим может лишиться своей должности из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона.

Отмечается, что Анри, начинавший свою клубную карьеру именно в «Монако» является основным кандидатом на место португальского специалиста.

По итогам девяти туров Лиги 1 «Монако» одержал всего одну победу, при пяти поражениях и трёх ничьих. В турнирной таблице монегаски занимают 18-е место, набрав шесть очков.