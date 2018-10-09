Ещё
Анри может стать главными тренером «Монако»
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Анри может стать новым главными тренером «Монако» 

RT на русском + ещё 25 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Тренер сборной Бельгии на чемпионате мира 2018 года в России Тьерри Анри может возглавить французский клуб «Монако».
Как сообщает talkSPORT, нынешний наставник монегасков Леонрадо Жардим может лишиться своей должности из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона.
Отмечается, что Анри, начинавший свою клубную карьеру именно в «Монако» является основным кандидатом на место португальского специалиста.
По итогам девяти туров Лиги 1 «Монако» одержал всего одну победу, при пяти поражениях и трёх ничьих. В турнирной таблице монегаски занимают 18-е место, набрав шесть очков.
Ранее Александр Головин рассказал, как относится к неудачам «Монако» на старте сезона.
RT на русском: последние новости
Кокорина и Мамаева осудили за инцидент в кофейне «Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении контракта с Мамаевым РЖД не имеет претензий к футболистам Кокорину и Мамаеву
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена и сын Кокорина оказались в больнице71
Избитый футболистами водитель выступил с заявлением335
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева192
Медведева прояснила скандал вокруг Загитовой6
Кокорин и Мамаев задержаны274
Видео
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол
02:49
Захарова предложила представить, что футболистов будут «бить в табло»
Футбол
03:28
Адвокат жертвы Кокорина и Мамаева заговорил об опасности
Футбол Политика
04:02
Макгрегор промахнулся по Нурмагомедову
MMA
00:54
Нурмагомедова оставят без денег
MMA
03:28
Кокорина и Мамаева обвинили в новом нападении
Футбол
03:27
Жена Мамаева подала на развод
Футбол
01:12
Видео драки Кокорина и Мамаева хотели выкупить за 5 млн
Футбол
02:33
«Краснодар» решил выгнать Мамаева
Футбол
03:54
Кокорин и Мамаев задержаны
Футбол Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение