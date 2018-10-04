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Черчесов дал совет пьющим россиянам
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Черчесов рассказал, как выпивать правильно 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Станислав Черчесов посоветовал россиянам, как выпивать правильно. Об этом сообщает «Бизнес Online».
Два дня назад главный тренер футбольной сборной России стал специальным гостем бизнес— и ИТ-конференции Accelerate. В ходе своего выступления Черчесов раскрыл секрет успеха команды на чемпионате мира 2018 года (аналитический подход к подготовке), отказался дать совет бизнесменам, но дал его пьющим соотечественникам.
На вопрос о своих хобби наставник сборной России ответил, что любит заниматься активными видами спорта — бегом, хоккеем и катанием на лыжах. Черчесов отметил, что у него не всегда есть на это время, однако он старается его находить.
«И вам советую. И не пить. А когда пьешь — хорошо закусывать», — призвал он.
Это не единственная шутка о выпивке, которую во время своего выступления позволил себе тренер. На вопрос о том, изменился ли он как-либо под «бременем народной любви», Черчесов ответил, что нет, а в качестве доказательства напомнил, что приехал на мероприятие «вовремя и даже трезвый».
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