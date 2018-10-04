Черчесов дал совет пьющим россиянам

Черчесов рассказал, как выпивать правильно

Станислав Черчесов посоветовал россиянам, как выпивать правильно. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Два дня назад главный тренер футбольной сборной России стал специальным гостем бизнес— и ИТ-конференции Accelerate. В ходе своего выступления Черчесов раскрыл секрет успеха команды на чемпионате мира 2018 года (аналитический подход к подготовке), отказался дать совет бизнесменам, но дал его пьющим соотечественникам.

На вопрос о своих хобби наставник сборной России ответил, что любит заниматься активными видами спорта — бегом, хоккеем и катанием на лыжах. Черчесов отметил, что у него не всегда есть на это время, однако он старается его находить.

«И вам советую. И не пить. А когда пьешь — хорошо закусывать», — призвал он.

Это не единственная шутка о выпивке, которую во время своего выступления позволил себе тренер. На вопрос о том, изменился ли он как-либо под «бременем народной любви», Черчесов ответил, что нет, а в качестве доказательства напомнил, что приехал на мероприятие «вовремя и даже трезвый».