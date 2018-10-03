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Черчесов купил iPhone и успокоился
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Черчесов купил iPhone и успокоился 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сравнил прогресс в современных технологиях с развитием футбола. Специалист подчеркнул, что старается успевать за новинками и недавно даже купил iPhone.
«Раньше футболисты всегда сидели в своих айфонах, меня это очень раздражало. Теперь я тоже себе купил и уже не раздражает. Я не могу повернуть время назад. Ты либо идёшь с ним вместе, либо — нет», — цитирует «Бизнес Online» Черчесова.
После тренер добавил, что постоянными запретами можно добиться только конфликтов.
«Я пытаюсь быть на одной волне с моими футболистами. Какой там следующий шаг? Татуировки? Причёску мне уже не поменять», — сказал наставник национальной команды.
По словам Черчесова, людей в жизни мотивируют только две вещи — страх и интерес. При этом первый вариант действует недолго, а с помощью второго можно добиться действительно хороших результатов.
«Если сотрудника реально заинтересовать, то он за счёт этого и самомотивации выйдет на новый уровень. Интерес должен присутствовать. У каждого он свой — у кого-то карьерный, у кого-то денежный. Сейчас вы видите совершенно другое лицо сборной. Футболисты с удовольствием приезжают, хотят играть в сборной», — заключил он.
Ранее сообщалось, что Станислав Саламович завёл аккаунт в Instagram. За первые пять часов на него подписалось почти 10 тысяч человек. Подлинность странички подтвердили в пресс-службе сборной России.
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