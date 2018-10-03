Роналду засняли с обвинившей его в изнасиловании американкой

Британский таблоид The Sun опубликовал видео из ночного клуба, на котором Криштиану Роналду танцует с американкой Кэтрин Майоргой, недавно обвинившей футболиста в изнасиловании.

По данным издания, ролик был снят в 2009 году в ночном клубе Sin City в Лас-Вегасе.

Ролик демонстрирует, как Роналду танцует с Майоргой под песню Бейонсе, девушка обнимает его, футболист обнимает ее в ответ, а затем они берут друг друга за руки.

В сентябре немецкое издание Der Spiegel опубликовало рассказ 34-летней Майорги, утверждавшей, что Роналду изнасиловал ее 13 июня 2009 года в одном из отелей Лас-Вегаса.

Майорга утверждает, что после изнасилования футболист попросил у нее прощения и заявил, что обычно ведет себя «как джентльмен». СМИ писали, что американка заключила досудебное соглашение с Роналду, получив от него 375 тысяч долларов в обмен на молчание о случившемся.

После публикации Der Spiegel полиция Лас-Вегаса сообщила о возобновлении дела об изнасиловании, заведенного в 2009 году. В полиции не назвали имя жертвы, отметив, что она подала заявление 13 июня 2009 года, прошла медобследование, но не рассказала, кто именно изнасиловал ее.

Роналду назвал обвинения Майорги «фейковыми новостями» и заявил, что она просто хочет популярности за его счет.