Экс-хавбек ЦСКА сравнил армейский клуб и «Спартак»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев сравнил ЦСКА и "Спартак" и объяснил, почему армейский клуб выступает лучше, передает Sport24.

"Многие задаются вопросом, почему в ЦСКА молодые игроки себя проявляют, и команда выигрывает, а "Спартак" с классными игроками наоборот проигрывает.

Это связано с атмосферой в ЦСКА. Руководство и главный тренер подбирают и покупают игроков и по силе, и по характеру подходящих. Поэтому армейцы всегда на уровне. ЦСКА никогда не выносит сор из избы, в отличие от "Спартака", — заявил Гусев.