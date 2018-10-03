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Экс-хавбек ЦСКА сравнил армейский клуб и «Спартак»
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Экс-хавбек ЦСКА сравнил армейский клуб и «Спартак» 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев сравнил ЦСКА и "Спартак" и объяснил, почему армейский клуб выступает лучше, передает Sport24.
"Многие задаются вопросом, почему в ЦСКА молодые игроки себя проявляют, и команда выигрывает, а "Спартак" с классными игроками наоборот проигрывает.
Это связано с атмосферой в ЦСКА. Руководство и главный тренер подбирают и покупают игроков и по силе, и по характеру подходящих. Поэтому армейцы всегда на уровне. ЦСКА никогда не выносит сор из избы, в отличие от "Спартака", — заявил Гусев.
Ранее член судейского комитета РФС призвал Акинфеева "покопаться в себе".
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