Лопетеги: Я не переживаю о своём будущем

Лопетеги заявил, что не переживает о своём будущем в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги, в преддверии матча восьмого тура испанской Примеры с «Алавесом», прокомментировал информацию о своём возможном увольнении из-за неудовлетворительных результатов команды.

«Я не переживаю о своём будущем. На данный момент думаю только о подготовке команды к следующему матчу. Меня не волнует, как ко мне относится пресса. Меня беспокоит только то, как игроки работают каждый день. Мы не анализируем, что думают люди. Мы сосредоточены на матче с «Алавесом». Судить нас по результатам работы должны в конце сезона», — приводит слова Лопетеги Daily Mail.

Ранее СМИ сообщили, что «Реал» может уволить Лопетеги из-за неудовлетворительных результатов.