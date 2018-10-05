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Лопетеги: Я не переживаю о своём будущем
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Лопетеги заявил, что не переживает о своём будущем в «Реале» 

RT на русском + ещё 24 19 часов назад
Фото: Reuters
Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги, в преддверии матча восьмого тура испанской Примеры с «Алавесом», прокомментировал информацию о своём возможном увольнении из-за неудовлетворительных результатов команды.
«Я не переживаю о своём будущем. На данный момент думаю только о подготовке команды к следующему матчу. Меня не волнует, как ко мне относится пресса. Меня беспокоит только то, как игроки работают каждый день. Мы не анализируем, что думают люди. Мы сосредоточены на матче с «Алавесом». Судить нас по результатам работы должны в конце сезона», — приводит слова Лопетеги Daily Mail.
Ранее СМИ сообщили, что «Реал» может уволить Лопетеги из-за неудовлетворительных результатов.
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