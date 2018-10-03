«Локомотив» проиграл «Шальке»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов москвоский «Локомотив» принимал на своём поле немецкий «Шальке-04». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол на 88-й минуте встречи записал на свой счёт американский полузащитник Уэстон Маккенни, который отличился после результативной передачи от украинского полузащитника Евгения Коноплянки. Таким образом, «железнодорожники» потерпели второе подряд поражение на групповом этапе турнира, а немцы одержали первую победу.
«Шальке» (4 очка) вышел на первое место в турнирной таблице группы D, «Локомотив» (0) — на четвёртой строчке.
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