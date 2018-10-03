Ещё
«Локомотив» проиграл «Шальке»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Локомотив» проиграл «Шальке», потерпев второе подряд поражение в Лиги чемпионов 

Чемпионат.com + ещё 15 8 минут назад
Фото: РИА Новости
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов москвоский «Локомотив» принимал на своём поле немецкий «Шальке-04». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол на 88-й минуте встречи записал на свой счёт американский полузащитник Уэстон Маккенни, который отличился после результативной передачи от украинского полузащитника Евгения Коноплянки. Таким образом, «железнодорожники» потерпели второе подряд поражение на групповом этапе турнира, а немцы одержали первую победу.
«Шальке» (4 очка) вышел на первое место в турнирной таблице группы D, «Локомотив» (0) — на четвёртой строчке.
Эксклюзивный анализ последних событий в мире спорта читайте в телеграм-канале «Чемпионата».
Чемпионат.com: последние новости
Магнуссон — о победе над «Реалом»: пережили бесценный момент «Боруссия» Д – «Монако»: онлайн-трансляция матча начнётся 3 октября в 22:00 «Наполи» — «Ливерпуль»»: Мертенс и Зелиньски остались в запасе хозяев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определена судьба Акинфеева после игры с «Реалом»3
Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на матчи ЛЧ3
На ЦСКА завели дело после крупной победы25
Загитова шокировала откровенной программой63
Шараповой вынесли неожиданный вердикт9
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
02:01
Шараповой вынесли неожиданный вердикт
Теннис
00:51
Овечкин заговорил о завершении карьеры
Хоккей
00:51
Сотникова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
01:55
Интимные танцы Роналду попали на видео
Футбол
00:57
Назло Медведевой: дочь Тутберидзе дружит с Загитовой
Фигурное катание Статьи
00:53
Американка рассказала об изнасиловании Роналду
Футбол
03:35
Черчесов сделал признание после ухода Акинфеева
Футбол
00:24
Загитова шокировала откровенной программой
Фигурное катание
01:38
Жена Кержакова рассказала о его романе
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение