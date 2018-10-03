«Локомотив» проиграл «Шальке», потерпев второе подряд поражение в Лиги чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов москвоский «Локомотив» принимал на своём поле немецкий «Шальке-04». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол на 88-й минуте встречи записал на свой счёт американский полузащитник Уэстон Маккенни, который отличился после результативной передачи от украинского полузащитника Евгения Коноплянки . Таким образом, «железнодорожники» потерпели второе подряд поражение на групповом этапе турнира, а немцы одержали первую победу.

«Шальке» (4 очка) вышел на первое место в турнирной таблице группы D, «Локомотив» (0) — на четвёртой строчке.

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