Удаление Акинфеева в матче с «Реалом» оказалось бесспорным

ЦСКА не сможет оспорить удаление вратаря и капитана Игоря Акинфеева в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» . Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Опротестование предупреждения или удаления игрока после получения им двух желтых карточек возможно только в том случае, если арбитр совершил ошибку, наказав не того футболиста», — приводит издание слова пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Таким образом, игрок пропустит следующий матч с итальянской «Ромой».

Акинфеев получил красную карточку на 95-й минуте встречи. Вратарь посчитал, что игроки «Реала» совершили фол в атаке и накричал на судью. Тот в течение десяти секунд дал ему две желтые карточки.