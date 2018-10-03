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Удаление Акинфеева в матче с «Реалом» оказалось бесспорным
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Удаление Акинфеева в матче с «Реалом» оказалось бесспорным 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЦСКА не сможет оспорить удаление вратаря и капитана Игоря Акинфеева в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Об этом сообщает «Чемпионат.com».
«Опротестование предупреждения или удаления игрока после получения им двух желтых карточек возможно только в том случае, если арбитр совершил ошибку, наказав не того футболиста», — приводит издание слова пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Таким образом, игрок пропустит следующий матч с итальянской «Ромой».
Акинфеев получил красную карточку на 95-й минуте встречи. Вратарь посчитал, что игроки «Реала» совершили фол в атаке и накричал на судью. Тот в течение десяти секунд дал ему две желтые карточки.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный гол в матче забил Никола Влашич. Армейцы с четырьмя очками возглавили группу G.
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