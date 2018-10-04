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У Моуринью появился защитник
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Гиггз выступил в защиту Моуринью 

Газета.Ru + ещё 5 52 минуты назад
Фото: Reuters
Экс-хавбек английского "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поддержал главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью, с которым "МЮ" не побеждает на протяжении четырех матчей подряд, сообщает "Советский спорт".
"Я считаю, что Моуринью должен остаться тренером "МЮ". В данный момент команда переживает тяжелый период, но если сейчас поменять тренера, то клуб окажется в такой же ситуации через год, а, вероятно, и через два. Я думаю, что проблемой клуба в последнее время является планирование", — цитирует Гиггза "Би-би-си".
Ранее экс-хавбек "Динамо" и сборной Португалии поддержал Моуринью.
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