У Моуринью появился защитник

Экс-хавбек английского "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поддержал главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью, с которым "МЮ" не побеждает на протяжении четырех матчей подряд, сообщает "Советский спорт".
"Я считаю, что Моуринью должен остаться тренером "МЮ". В данный момент команда переживает тяжелый период, но если сейчас поменять тренера, то клуб окажется в такой же ситуации через год, а, вероятно, и через два. Я думаю, что проблемой клуба в последнее время является планирование", — цитирует Гиггза "Би-би-си".
Ранее экс-хавбек "Динамо" и сборной Португалии поддержал Моуринью.