Тренер «Спартака» ответил на сравнение команды с ЦСКА 

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на сравнение команды с московским ЦСКА, передает "Советский спорт".
На пресс-конференции специалист ответил, нужно ли его команде брать пример с ЦСКА, который накануне в "Лужниках" обыграл мадридский "Реал" (1:0).
"Каждая команда играет по своему, у всех свой состав и подход. К любому сопернику нужно подходить исходя из тех игроков, которые есть.
Мои игроки любят играть в футбол. Мы не умеем обороняться 90 минут. Мы хотим создавать проблемы сопернику", — заявил Каррера.
"Спартак" сыграет с "Вильярреалом" в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 4 октября.
Ранее экс-хавбек ЦСКА сравнил армейский клуб и "Спартак".