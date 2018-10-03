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Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на матчи ЛЧ
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Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на матчи Лиги Чемпионов 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В среду, 3 октября, в Лиге Чемпионов состоятся очередные матчи групповой стадии.
Букмекерская компания bwin объявила о специальной акции для новых игроков. Каждый клиент, который зарегистрируется, внесет депозит и свое первое пари заключит на любой из сегодняшних матчей Лиги Чемпионов, получит 100-процентный возврат суммы пари в том случае, если пари проиграет. Возврат будет осуществлен в виде FreeBet (бесплатной ставки).
* В зачет акции идет первое пари-ординар, заключенное до или по ходу любого из матчей группового этапа 2 и 3 октября. Проигрыш по пари будет возвращен клиенту в виде FreeBet в размере 100% от размера пари.
Ознакомиться с условиями акции можно по ссылке.
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