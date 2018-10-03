«Зенит» и «Анжи» поплатились за кричалки фанатов

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«Зенит» и «Анжи» оштрафованы за скандирования болельщиками нецензурных выражений 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футбольные клубы "Зенит" и "Анжи" оштрафованы на 100 и 10 тысяч рублей соответственно за скандирования болельщиками нецензурных выражений. Об этом журналистам сообщил председатель Контрольно— дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
Матч девятого тура чемпионата России "Анжи" — "Зенит" прошел в воскресенье в Каспийске и завершился победой махачкалинцев со счетом 2:1.
"За скандирования болельщиками нецензурных выражений "Анжи" оштрафован на 10 тыс. рублей. По окончании игры болельщики "Зенита" массово скандировали нецензурные выражения, а также выражения по национальному признаку. "Зенит" оштрафован на 100 тысяч и предупрежден, что в случае подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции", — сказал Григорьянц.
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