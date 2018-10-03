«Зенит» и «Анжи» поплатились за кричалки фанатов

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УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА по итогам матча Лиги чемпионов с "Реалом"

Дзагоев: отсутствие ряда футболистов "Реала" не облегчит задачу ЦСКА в матче ЛЧ

Эксперт: удаленный в матче с "Реалом" Акинфеев не должен был жестикулировать в адрес судьи