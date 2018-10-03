ЦСКА обратился к болельщикам после матча с «Реалом»

Пресс-служба московского ЦСКА обратилась к фанатам, присутствующим на матче армейцев с мадридским "Реалом" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, передает "Советский спорт" "Уважаемые болельщики! ЦСКА в лице руководства клуба, а также игроков и тренеров команды выражает вам огромную благодарность за фантастическую поддержку в "Лужниках" во время матча с лучшим клубом мира — мадридским "Реалом"! Вы в очередной раз доказали, что являетесь достойными членами красно-синей семьи и самыми лучшими болельщиками в мире!" — гласит сообщение на сайте команды. Армейцы также отметили, что поддержка фанатов являлась одной из ключевых причин победы ЦСКА над "сливочными" (1:0). "Вашу роль в победе как 12-го игрока трудно переоценить, что признали даже наши иностранные гости. Нам особенно приятно отметить, что и в дисциплинарном плане вы проявили себя с наилучшей стороны, не предоставив представителям УЕФА поводов для замечаний", — заключили армейцы. Ранее сообщалось, что генеральный директор столичного клуба Роман Бабаев рассказал о накладках, которые произошли во время встречи мадридской командой на стадионе "Лужники".