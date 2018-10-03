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УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА
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УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА по итогам матча ЛЧ с «Реалом» 

RT на русском + ещё 15 49 минут назад
Фото: Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского ЦСКА по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Как сообщает пресс-служба организации, единственным нарушением, которое было предъявлено армейцам, является блокировка лестничных пролётов на стадионе «Лужники», принимавшим матч.
Дело будет рассмотрено дисциплинарной комиссией УЕФА 18 октября.
Матч ЦСКА — «Реал» завершился победой армейцев со счётом 1:0.
Ранее в УЕФА сообщили, что ЦСКА не сможет обжаловать удаление Игоря Акинфеева.
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