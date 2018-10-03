УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского ЦСКА по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Как сообщает пресс-служба организации, единственным нарушением, которое было предъявлено армейцам, является блокировка лестничных пролётов на стадионе «Лужники», принимавшим матч.
Дело будет рассмотрено дисциплинарной комиссией УЕФА 18 октября.
Матч ЦСКА — «Реал» завершился победой армейцев со счётом 1:0.
Ранее в УЕФА сообщили, что ЦСКА не сможет обжаловать удаление Игоря Акинфеева.