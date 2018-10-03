УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА по итогам матча ЛЧ с «Реалом»

Как сообщает пресс-служба организации, единственным нарушением, которое было предъявлено армейцам, является блокировка лестничных пролётов на стадионе «Лужники», принимавшим матч.

RT на русском: последние новости

Каррера: в отличие от ЦСКА, «Спартак» любит играть в футбол

Гришин о матче ЦСКА — «Реал»: у армейцев есть шансы на победу

В УЕФА сообщили, что ЦСКА не сможет обжаловать удаление Акинфеева