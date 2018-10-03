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Каррера может «уволить» Аленичева
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Каррера может уволить Аленичева 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
Не исключено, что главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев уже в ближайшее время покинет свой пост. По данным "СЭ", это произойдет в случае домашнего поражения сибиряков от "Спартака" в матче 10-го тура РПЛ, который состоится 7 октября в Красноярске.
Причина вероятной отставки — неудовлетворительные результаты дебютанта премьер-лиги, после девяти туров команда занимает последнее, 16-е место. При этом клуб не испытывает проблем с финансированием: зарплаты и премии футболисты, тренерский штаб и персонал получают без задержек.
"Енисей" — "Спартак": российская премьер-лига, 10-й тур, 7 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало — в 11.30 (время московское)
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