Божович сменит Тихонова в «Крыльях Советов»

Божович сменит Тихонова на посту главного тренера «Крыльев Советов»

По информации «Чемпионата», черногорский специалист Миодраг Божович сменит Андрея Тихонова на посту главного тренера «Крыльев Советов». Скорее всего, это произойдёт после домашней игры самарцев с московским «Динамо», которая пройдёт в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги 6 октября.

Тихонов возглавил «Крылья Советов» в июне 2017 года и вывел команду из Футбольной национальной лиги в РПЛ. После девяти туров нынешнего сезона Премьер-Лиги самарская команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, имея в активе семь очков. «Крылья Советов» потерпели поражения в трёх последних матчах турнира.

Последним клубом в карьере Божовича был тульский «Арсенал», который он покинул по итогам прошлого сезона. 50-летний специалист также известен в России по работе в «Амкаре», «Москве», «Динамо», «Ростове» и «Локомотиве».

Эксклюзивный анализ последних событий в мире спорта читайте в телеграм-канале «Чемпионата».