Ещё
Божович сменит Тихонова в «Крыльях Советов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Божович сменит Тихонова на посту главного тренера «Крыльев Советов» 

Чемпионат.com + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По информации «Чемпионата», черногорский специалист Миодраг Божович сменит Андрея Тихонова на посту главного тренера «Крыльев Советов». Скорее всего, это произойдёт после домашней игры самарцев с московским «Динамо», которая пройдёт в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги 6 октября.
Тихонов возглавил «Крылья Советов» в июне 2017 года и вывел команду из Футбольной национальной лиги в РПЛ. После девяти туров нынешнего сезона Премьер-Лиги самарская команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, имея в активе семь очков. «Крылья Советов» потерпели поражения в трёх последних матчах турнира.
Последним клубом в карьере Божовича был тульский «Арсенал», который он покинул по итогам прошлого сезона. 50-летний специалист также известен в России по работе в «Амкаре», «Москве», «Динамо», «Ростове» и «Локомотиве».
Эксклюзивный анализ последних событий в мире спорта читайте в телеграм-канале «Чемпионата».
Чемпионат.com: последние новости
Обляков: не видел эпизод с удалением Акинфеева Гончаренко: думаю, ворота ЦСКА в Риме будет защищать Помазун Каррера: брать пример с ЦСКА? «Спартак» не умеет обороняться в штрафной 90 минут
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определена судьба Акинфеева после игры с «Реалом»4
Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на матчи ЛЧ3
На ЦСКА завели дело после крупной победы25
Загитова шокировала откровенной программой
Шараповой вынесли неожиданный вердикт9
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
02:01
Шараповой вынесли неожиданный вердикт
Теннис
00:51
Овечкин заговорил о завершении карьеры
Хоккей
00:51
Сотникова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
01:55
Интимные танцы Роналду попали на видео
Футбол
00:57
Назло Медведевой: дочь Тутберидзе дружит с Загитовой
Фигурное катание Статьи
00:53
Американка рассказала об изнасиловании Роналду
Футбол
03:35
Черчесов сделал признание после ухода Акинфеева
Футбол
00:24
Загитова шокировала откровенной программой
Фигурное катание
01:38
Жена Кержакова рассказала о его романе
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение