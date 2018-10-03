Божович сменит Тихонова в «Крыльях Советов»

По информации «Чемпионата», черногорский специалист Миодраг Божович сменит Андрея Тихонова на посту главного тренера «Крыльев Советов». Скорее всего, это произойдёт после домашней игры самарцев с московским «Динамо», которая пройдёт в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги 6 октября.
Тихонов возглавил «Крылья Советов» в июне 2017 года и вывел команду из Футбольной национальной лиги в РПЛ. После девяти туров нынешнего сезона Премьер-Лиги самарская команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, имея в активе семь очков. «Крылья Советов» потерпели поражения в трёх последних матчах турнира.
Последним клубом в карьере Божовича был тульский «Арсенал», который он покинул по итогам прошлого сезона. 50-летний специалист также известен в России по работе в «Амкаре», «Москве», «Динамо», «Ростове» и «Локомотиве».
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