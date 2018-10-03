Криштиану Роналду отверг обвинения в изнасиловании

Футболист туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду отверг обвинения в причастности к изнасилованию.

"Я отрицаю обвинения, — написал Роналду в своем Twitter. — Изнасилование является отвратительным преступлением, которое противоречит всему, во что я верю. Чтобы не порочить свое имя, я отказываюсь давать СМИ повод спекулировать на слухах, которые придумали лица, желающие нажиться на моем имени. Поэтому я буду спокойно ждать результатов расследования".

В конце сентября немецкое издание Spiegel сообщило, что американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Позднее футболист якобы заплатил девушке $375 тыс., чтобы она "не распространялась о подробностях". При этом юристы Майорги приводят описание происшествия от самого Роналду — футболист, согласно материалам юристов, отрицает факт изнасилования, хоть и утверждает, что девушка ему отказывала. Адвокат футболиста Кристиан Шерц заявил о недопустимости сообщения о подозрении в области частной жизни и будет добиваться правовой защиты для своего клиента. В октябре стало известно, что полицейский департамент Лас-Вегаса возобновил расследование в отношении футболиста по делу об изнасиловании.