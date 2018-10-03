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Роналду отверг обвинения в изнасиловании
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Криштиану Роналду отверг обвинения в изнасиловании 

ТАСС 1 час назад
Фото: © Emilio Andreoli/Getty Images
Футболист туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду отверг обвинения в причастности к изнасилованию.
"Я отрицаю обвинения, — написал Роналду в своем Twitter. — Изнасилование является отвратительным преступлением, которое противоречит всему, во что я верю. Чтобы не порочить свое имя, я отказываюсь давать СМИ повод спекулировать на слухах, которые придумали лица, желающие нажиться на моем имени. Поэтому я буду спокойно ждать результатов расследования".
В конце сентября немецкое издание Spiegel сообщило, что американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Позднее футболист якобы заплатил девушке $375 тыс., чтобы она "не распространялась о подробностях". При этом юристы Майорги приводят описание происшествия от самого Роналду — футболист, согласно материалам юристов, отрицает факт изнасилования, хоть и утверждает, что девушка ему отказывала. Адвокат футболиста Кристиан Шерц заявил о недопустимости сообщения о подозрении в области частной жизни и будет добиваться правовой защиты для своего клиента. В октябре стало известно, что полицейский департамент Лас-Вегаса возобновил расследование в отношении футболиста по делу об изнасиловании.
Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Летом текущего года 33-летний футболист перешел из испанского "Реала" в "Ювентус" за €100 млн, он провел за туринский клуб семь матчей и отметился тремя забитыми голами.
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