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УЕФА вынес наказание Акинфееву
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Акинфеева наказали за удаление в матче с «Реалом» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказал, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, удаленный в матче с мадридским «Реалом», будет дисквалифицирован на одну игру группового турнира Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Мы подтверждаем, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дисквалифицирован на один матч из-за двух желтых карточек, которые он получил в одной и той же игре. Дисквалификации на большее число матчей для Акинфеева не будет», — сообщили в УЕФА.
Акинфеев получил красную карточку на 95-й минуте матча. Вратарь посчитал, что игроки «Реала» совершили фол в атаке и накричал на судью. В ответ на это арбитр в течение десяти секунд дал ему две желтые карточки.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный мяч на счету хавбека Николы Влашича. Армейцы, имея в активе четыре очка, возглавили группу G.
23 октября ЦСКА на выезде сыграет с итальянской «Ромой» в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов. В этой встрече красно-синим придется обойтись без основного голкипера.
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