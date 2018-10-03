УЕФА вынес наказание Акинфееву

Акинфеева наказали за удаление в матче с «Реалом»

«Мы подтверждаем, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дисквалифицирован на один матч из-за двух желтых карточек, которые он получил в одной и той же игре. Дисквалификации на большее число матчей для Акинфеева не будет», — сообщили в УЕФА.

Акинфеев получил красную карточку на 95-й минуте матча. Вратарь посчитал, что игроки «Реала» совершили фол в атаке и накричал на судью. В ответ на это арбитр в течение десяти секунд дал ему две желтые карточки.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный мяч на счету хавбека Николы Влашича . Армейцы, имея в активе четыре очка, возглавили группу G.

23 октября ЦСКА на выезде сыграет с итальянской «Ромой» в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов. В этой встрече красно-синим придется обойтись без основного голкипера.