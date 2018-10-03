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Сестру Влашича шокировали болельщики ЦСКА
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Сестра Влашича была шокирована болельщиками ЦСКА 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сестра нападающего московского ЦСКА Николы Влашича Бланка Влашич прокомментировала матч армейцев с мадридским "Реалом" в рамках группового этапа Лиги чемпионов, передает ТАСС.
Сестра хорватского футболиста поделилась впечатлениями от поддержки болельщиков ЦСКА на стадионе "Лужники" 2 октября.
"Я была так счастлива, когда увидела, как болельщики ЦСКА приветствовали Николу. Он чувствует их поддержку и пытается показать все лучшее в каждой игре. ЦСКА является хорошим местом, чтобы он мог расти как игрок, и я горжусь им", — заявила Влашич.
Также девушка рассказала о том, как узнала о единственном за всю игру голе в ворота "сливочных", который исполнил хорватским нападающим.
"Мой разум тогда просто взорвался от гола Николы. Я сейчас в США, и когда матч начался, было три часа дня. И в то время как я искала на своем ноутбуке прямую трансляцию игры, получила сообщение от своей золовки, что Никола забил на второй минуте. Я была потрясена, я не могла в это поверить! Знаю, что у каждого молодого игрока есть мечта забить "Реалу", и мой брат вчера привел свою команду к победе благодаря своему голу", — заключила сестра Влашича.
Ранее сообщалось, что бывший защитник московского ЦСКА Максим Боков прокомментировал победу армейцев в матче с мадридским "Реалом".
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