Сестру Влашича шокировали болельщики ЦСКА

Сестра Влашича была шокирована болельщиками ЦСКА

Сестра нападающего московского ЦСКА Николы Влашича Бланка Влашич прокомментировала матч армейцев с мадридским "Реалом" в рамках группового этапа Лиги чемпионов, передает ТАСС

Сестра хорватского футболиста поделилась впечатлениями от поддержки болельщиков ЦСКА на стадионе "Лужники" 2 октября.

"Я была так счастлива, когда увидела, как болельщики ЦСКА приветствовали Николу. Он чувствует их поддержку и пытается показать все лучшее в каждой игре. ЦСКА является хорошим местом, чтобы он мог расти как игрок, и я горжусь им", — заявила Влашич.

Также девушка рассказала о том, как узнала о единственном за всю игру голе в ворота "сливочных", который исполнил хорватским нападающим.

"Мой разум тогда просто взорвался от гола Николы. Я сейчас в США, и когда матч начался, было три часа дня. И в то время как я искала на своем ноутбуке прямую трансляцию игры, получила сообщение от своей золовки, что Никола забил на второй минуте. Я была потрясена, я не могла в это поверить! Знаю, что у каждого молодого игрока есть мечта забить "Реалу", и мой брат вчера привел свою команду к победе благодаря своему голу", — заключила сестра Влашича.