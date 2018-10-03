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Сёмин прокомментировал поражение от «Шальке»
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Тренер «Локомотива» высказался о мяче, пропущенном на последних минутах матча ЛЧ с «Шальке» 

RT на русском + ещё 15 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о пропущенном мяче, который привёл к поражению команды от гельзенкирхенского «Шальке» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Виноват ли Гилерме в пропущенном мяче? Виновата вся команда. Это был стандарт, все играли определённую роль, но не удержали не самого высокого игрока. Мог ли выручить Маринато? Наверное мог. Гол есть гол. Мяч был непростой», — заявил Сёмин на пресс-конференции.
Матч «Локомотив» — «Шальке» завершился победой немецкой команды со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече был забит на 88-й минуте.
Ранее Сёмин назвал причины поражения «Локомотива» от «Шальке» в матче Лиги чемпионов.
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