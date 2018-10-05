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Легионер «Ростова» раскрыл причину страха перед Россией
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Защитник «Ростова» объяснил, почему люди бояться ехать в Россию 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон поделился своими впечатлениями от России, передает "Советский спорт".
В чемпионате России исландец выступает с 2014 года (с 2016 по 2018 год числился в составе английского "Фулхэма"). До перехода в донскую команду он защищал цвета "Краснодара" и "Рубина".
"Люди боятся ехать в Россию, потому что никогда здесь не были. Знакомые мне говорили, что это хорошая страна и я согласен с этим.
Думаю, что исландцы и русские очень похожи. Некоторые люди не выглядят дружелюбными, но, чаще всего, дело обстоит наоборот", — рассказал Сигурдссон в интервью пресс-службе "Ростова".
Ранее сообщалось, что Сигурдссон продлил контракт с "Ростовом".
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