Теперь Головин проиграл в ЛЧ. Этому «Монако» не помог бы и Месси

Головин мучился 76 минут в Дортмунде, Месси выдавал соло в Лондоне, а Неймар забил два красивых гола со штрафных.

Группа A

H-1⃣: la compo #BVBASM pic.twitter.com/i7uuBee6xG— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 3 октября 2018 г. Александр Головин впервые сыграл за «Монако» в Лиге чемпионов. Это был уже четвёртый матч 22-летнего новичка из ЦСКА в футболке монегасков и второй в основе. Главный тренер Леонарду Жардим на сей раз выбрал схему 5-3-2, а игрок сборной России действовал на позиции атакующего центрального полузащитника. Всего полтора года назад «Монако» Жардима победил в Дортмунде (3:2) и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. Тогда ещё случилась громкая история со взрывом у автобуса «Боруссии». Теперь монегаски на несколько голов ниже самих себя образца апреля 2017-го. Похоже, вряд ли удастся побороться даже на выход из группы. Жардим пробует что-то менять, тем не менее серия неудач монегасков продолжается.

Головин отыграл 76 минут, после чего уступил место на поле Насеру Шадли . По воротам россиянин не бил, зато отдал три ключевые передачи. Александр был не худшим, но кого это волнуют? Болельщики «Монако», конечно же, хотят, чтобы дорогостоящие новички делали результат. Вот только Головин — не Месси. Нужно, чтобы играла команда. С таким футболом, как в Дортмунде, и Месси едва ли поможет.

В той же группе вторую победу одержал «Атлетико». Действующий победитель Лиги Европы продлил серию поражений «Брюгге» на групповом этапе Лиги чемпионов до восьми матчей. Команда Диего Симеоне выглядела после дерби с «Реалом» куда лучше, чем команда Хулена Лопетеги в «Лужниках».

Впрочем, «Атлетико» дожал бельгийцев только во втором тайме. На классный гол Антуана Гризманна , пославшего мяч между ногами защитника и под рукой вратаря, Арно Грёневельд ответил сумасшедший ударом из-за штрафной в дальний угол. Разницу, в конце концов, сделал тот же Гризманн. Сперва француз оформил дубль при помощи Диего Косты , а в компенсированное время проход нападающего завершился тем, что мяч отскочил к Коке. Полузащитник забил, заставив Диего Симеоне радоваться так, словно он в эту секунду выиграл Лигу чемпионов.

Группа B

«Барселона» после победы в 1-м туре ЛЧ над ПСВ, добытой благодаря хет-трику Лионеля Месси , выдала безвыигрышную серию в Примере из трёх матчей. Лига чемпионов опять возвращает каталонцев к жизни. Даже сомнительный по качеству газон «Уэмбли» не помешал команде Эрнесто Вальверде быстро забить два гола «Тоттенхэму», у которого в этой встрече отсутствовала целая группа травмированных игроков во главе с Дели Алли и Кристианом Эриксеном. Уже на 2-й минуте «Барса» стремительно доставила мяч к штрафной соперника, Жорди Альба отыграл пасом голкипера, а Филиппе Коутиньо поразил незащищённую цель. На исходе получаса финалист ЧМ-2018 Иван Ракитич пробил победителя ЧМ-2018 Уго Льориса ударом из-за штрафной. Взять приятный личный реванш хорвату помог рикошет от штанги.

Зато в начале второго тайма штанга уже дважды спасала «шпор» после впечатляющих сольных проходов Месси. Дело шло к разгрому, но интрига в Лондоне задержалась. Гарри Кейн , разобравшись с Нелсоном Семеду , сократил разрыв. И всё же Месси забил, причём дважды. Оба раза ему ассистировал здорово сыгравший Альба (у левого защитника хет-трик из голевых передач!). Лео оригинально праздновал свои голы: как бы стучал себя по голове и посылал кому-то воздушный поцелуй. Сегодня Месси доволен.

Лучано Спаллетти одержал вторую подряд волевую победу. Чего-чего, а характера его «Интеру» не занимать. По игре вопросы остаются, в том числе в Эйндховене, где «нерадзурри» допустили не так уж мало ошибок. ПСВ вообще открыл счёт: Пабло Росарио отважился на удар после нескольких передач хозяев возле штрафной. Можно вспомнить также попадание Гастона Перейро в штангу и красивый удар через себя в исполнении Дониелла Малена: гостей спас сейв Самира Хандановича

А вот голкипер ПСВ Йерун Зут выдал не лучший матч. В обоих голевых эпизодах голландец сыграл неудачно. Когда Раджа Найнгголан забил из-за штрафной, Зут плохо отбил мяч. В моменте с решающим голом Мауро Икарди голкипер поспешил вылететь из ворот и сбил своего защитника, который вёл борьбу с аргентинским нападающим.

Группа C

Матч «Наполи» — «Ливерпуль» по большому счёту не оправдал ожиданий. По крайней мере, финалист Лиги чемпионов прошлого сезона мало чем напоминал самого себя и даже ни разу не пробил в створ ворот. Вероятно, причина в тяжелом графике красных: четыре дня назад команда Юргена Клоппа играла в АПЛ с «Челси», ещё через четыре дня ей предстоит сражение с «Манчестер Сити».

Игра катилась к нулевой ничьей, которую можно было назвать закономерным результатом, поскольку голевые моменты просто отсутствовали. За исключением удара Дрисса Мертенса в перекладину, сыгравшего на опережение после прострела слева Марио Руя. Тем не менее на 90-й минуте «Наполи» вырвал победу: Лоренсо Инсинье замкнул в падении прострел Хосе Кальехона . Мо Салах вновь растворился на поле — два неточных удара, ноль ключевых передач! В концовке египтянин имел возможность убежать к воротам в результате проникающей передачи, однако первым мяча коснулись розовые бутсы выскочившего на перехват голкипера Давида Оспины.

«ПСЖ» первых в десяти матчах сезона лишь однажды забил меньше трёх голов — «Ливерпулю» на «Энфилде» (2:3). Старт ЛЧ у Неймара и компании получился неудачным, зато все остальные игры парижане выиграли. «Црвена Звезда» тоже получила полную сетку мячей от команды Томаса Тухеля . Уже к перерыву счёт был 4:0 в пользу хозяев «Парк де Пренс». Сперва Неймар оформил дубль за две минуты. Бразилец здорово пробил со штрафного и разыграл комбинацию с Килианом Мбаппе. Потом защитник гостей ошибся при выходе из обороны — Эдинсон Кавани подкараулил мяч, как стервятник свою жертву. После этого Анхель Ди Мария сыграл на опережение и изящным движением послал мяч в ворота, откликнувшись на заброс Томаса Менье

Выполнив норму, «ПСЖ» не остановился. Во втором тайме забил и Мбаппе (из пределов вратарской), а Неймар сделал хет-трик. Бразилец опять потрясающе исполнил штрафной. Гости наиграли на гол Марко Марина в ближнюю «девятку», но в целом «Црвена Звезда» этот тест провалила. Урок футбола в Париже получили среди прочих Милан Родич, Бранко Йовичич Горан Чаушич и Лоренцо Эбесилио.

Группа D

Соперники «Локомотива» и «Шальке» выдали интересную, обоюдоострую игру. Команда Фатиха Терима после крупной победы над «железнодорожниками» могла разжиться очками и в Порту. Стамбульцы создали несколько великолепных моментов, но «драконам» либо везло, либо их выручал здорово сыгравший Икер Касильяс.