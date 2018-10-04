Роналду пропустит матчи сборной Португалии

Португальский нападающий Криштиану Роналду не примет участие в предстоящих матчах сборной страны по футболу. При этом он заявил, что никогда не откажется от выступления за национальную команду.

Футболист встретился с президентом федерации футбола Португалии (FPF) Фернандо Гомесом и главным тренером команды Фернанду Сантушом, сообщает Record.

По итогам беседы было принято решение о том, что нападающий «Ювентуса» пропустит два матча по обоюдному согласию.

Сборная Португалии сыграет против команды Польши 11 октября в рамках Лиги Наций. Также португальцы проведут товарищеский матч с Шотландией, который состоится 14 октября.