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Роналду пропустит матчи сборной Португалии
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Роналду пропустит матчи сборной Португалии 

News.ru + ещё 3 30 минут назад
Фото: globallookpress.com
Португальский нападающий Криштиану Роналду не примет участие в предстоящих матчах сборной страны по футболу. При этом он заявил, что никогда не откажется от выступления за национальную команду.
Футболист встретился с президентом федерации футбола Португалии (FPF) Фернандо Гомесом и главным тренером команды Фернанду Сантушом, сообщает Record.
По итогам беседы было принято решение о том, что нападающий «Ювентуса» пропустит два матча по обоюдному согласию.
Сборная Португалии сыграет против команды Польши 11 октября в рамках Лиги Наций. Также португальцы проведут товарищеский матч с Шотландией, который состоится 14 октября.
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