В Германии поженились две футболистки

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В мюнхенской «Баварии» состоялась однополая свадьба 

Вести.Ru + ещё 5 59 минут назад
Фото: Instagram
В немецком клубе "Бавария" состоялась однополая свадьба. Футболистка женской команды чешка Люси Вонкова взяла в жены голландку Клаудию ван ден Хейлигенберг. Возлюбленные приняли решение взять фамилию чешской спортсменки.
"Я вышла замуж за лучшую женщину в мире", — сообщила о знаменательном событии Вонкова в своем личном аккаунте в Twitter, слова которой приводит Спорт24.Ru.
Отметим, что чешка выступает за женскую команду "Баварии", а ван ден Хейлигенберг является футболисткой дублирующего состава.
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