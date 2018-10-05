В Германии поженились две футболистки

В мюнхенской «Баварии» состоялась однополая свадьба

В немецком клубе "Бавария" состоялась однополая свадьба. Футболистка женской команды чешка Люси Вонкова взяла в жены голландку Клаудию ван ден Хейлигенберг. Возлюбленные приняли решение взять фамилию чешской спортсменки.

"Я вышла замуж за лучшую женщину в мире", — сообщила о знаменательном событии Вонкова в своем личном аккаунте в Twitter, слова которой приводит Спорт24.Ru.

Отметим, что чешка выступает за женскую команду "Баварии", а ван ден Хейлигенберг является футболисткой дублирующего состава.