«Манчестер Юнайтед» крупно пристыдили за нытье

Рой Кин: «В „Манчестер Юнайтед“ собралось много нытиков»

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игроков команды. По его словам, нужно выкладываться на поле на сто процентов.

— В "Манчестер Юнайтед" собралось много нытиков, — приводит слова Кина Sky Sports. — Есть игроки, которые недовольны главным тренером. Они не хотят нормально тренироваться, потому что их кто-то не утраивает.

Понятно, что не все игроки будут довольны главным тренером, а главному тренеру не будут нравиться все игроки. Однако вы обязаны играть за свою команду, несмотря ни на какие конфликты.