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«Манчестер Юнайтед» крупно пристыдили за нытье
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Рой Кин: «В „Манчестер Юнайтед“ собралось много нытиков» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игроков команды. По его словам, нужно выкладываться на поле на сто процентов.
— В "Манчестер Юнайтед" собралось много нытиков, — приводит слова Кина Sky Sports. — Есть игроки, которые недовольны главным тренером. Они не хотят нормально тренироваться, потому что их кто-то не утраивает.
Понятно, что не все игроки будут довольны главным тренером, а главному тренеру не будут нравиться все игроки. Однако вы обязаны играть за свою команду, несмотря ни на какие конфликты.
Меня не волнует, какие разногласия у вас есть с главным тренером. Так устроен футбол, здесь бывают конфликты. Если вы игрок "Манчестер Юнайтед", надеваете футболку этой команды, а затем выходите на поле и не выкладываетесь на сто процентов, потому что кем-то недовольны, то мне остается только пожелать удачи Жозе Моуринью.
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