«Очень боялась подцепить какую-нибудь заразу». Роналду обвиняют в изнасиловании

Приготовьтесь — вас ждёт пикантное чтиво.

Что произошло?

Криштиану Роналду обвиняют в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги, которое якобы имело место в 2009 году в Лас-Вегасе. Сразу после инцидента девушка подала заявление в полицию, не называя при этом имени насильника. Но через год подписала договор с юристами Роналду о неразглашении информации, получив за это $ 375 тыс.

О деле все успели забыть, но в 2017 году издание Der Spiegel опубликовало расследование, в котором подробно излагались события той самой ночи в Лас-Вегасе. А осенью этого года выступила сама девушка: под хештегом #MeToo жертвы сексуального насилия делились своими историями в социальных сетях, и Кэтрин не осталась в стороне.

В итоге полиция Лас-Вегаса возобновила расследование.

Так. Давайте поподробнее

Дороги Роналду и Майорги пересеклись 12 июня 2009 года в VIP-зоне клуба Rain в отеле Palms Casino Resort в Лас-Вегасе. Тем летом он как раз перешёл из «МЮ» в « Реал Мадрид», так что ему было что отметить. Кэтрин же работала в клубе — стояла у бара с другими привлекательными девушками и завлекала гостей. В эти сети попался и Роналду: папарацци поймали их, когда они обнимались и мило улыбались друг другу. Через несколько часов страницы жёлтых газет были переполнены их фотографиями, а журналисты отчаянно пытались выяснить, кто же эта «загадочная брюнетка» рядом с известным футболистом. Но Кэтрин и Криштиану не было до этого дела — вечеринка плавно перетекла в пентхаус недалеко от отеля, который снял Роналду.

Там, по словам девушки, и произошло изнасилование. Так это или нет, знают только Роналду и Майорга. Только вот есть одна проблема: версии произошедшего у них совершенно разные.

Что говорит Майорга?

Кэтрин довольно подробно рассказала всё журналисту Der Spiegel

«В клубе он просто подошёл ко мне, схватил за руку и сказал: «Ты! Идём со мной». Люди вокруг только о нём и говорили, но я его не узнала. Мне только показалось, что я где-то его раньше видела.

Сначала он представил меня своему окружению: «Вот это мой брат, а ещё этот и этот». Мы немного поговорили, после чего он попросил мой номер и ушёл. «Ну ладно, о’кей», — подумала я. Спустя какое-то время от него пришла смс: «Хей, бери друзей, приходи на вечеринку ко мне». Мы с подругой пошли — его дом был по соседству с отелем. Когда мы зашли в лобби, нам сказали, что вечеринка уже закончилась. Но он сказал, что это не беда — мы устроим свою. Я толкнула подругу в бок и предложила сфоткаться и уйти — там был классный вид.

Все начали прыгать в джакузи. Я не хотела лезть в воду, чтобы не испортить своё платье, но Роналду предложил мне одежду. Глянув на подругу, которая вовсю веселилась, я всё-таки решила согласиться.

Я стояла в одних трусиках, когда в ванную внезапно зашёл он. В какой-то момент я заметила, что из его шорт торчал пенис. Он… он в течение 30 секунд умолял меня его потрогать. Когда я сказала, что не собираюсь этого делать, он начал умолять меня отсосать ему. Что за идиот! Я засмеялась, подумала, что это просто какая-то шутка. Этот парень такой знаменитый и такой горячий… Но на деле — чёртов лузер и псих.

Он не отстал: говорил, что не отпустит меня, если я его не поцелую. Я сдалась: «Хорошо. Но я не буду трогать твой мерзкий пенис». Клянусь, я поцеловала его всего один раз и больше вообще не трогала. Но это завело его ещё сильнее. Он повалил меня и оказался сверху. Я начала его отталкивать и кричала: «Нет!». В этот момент в ванную зашёл кто-то из его друзей. Увидев нас, он спросил: «Что вы делаете?». Я тут же схватила своё платье, надела его и сказала, что мы сейчас уходим. Он кивнул: «Да-да, уходим».

Я думала, всё закончилось. Но нет. Он затолкал меня в комнату и попытался снова. «Этого не будет!» — сказала я, но Роналду не сдавался. Он попытался снять моё нижнее белье, я отвернулась от него и свернулась калачиком, пытаясь защитить себя. В этот момент он на меня прыгнул. А я всё повторяла: «Нет, нет, нет, нет…».

Он изнасиловал меня сзади. Да, у нас был анальный секс. Без презерватива. Без лубриканта.

После того как Роналду надругался надо мной, он не хотел меня отпускать и всё называл меня «деткой», смотрел виноватыми глазами. Как будто чувствовал себя плохо. Я не особо помню, но вроде как он даже сказал «извини» или что-то вроде «тебе больно?». И всё повторял, стоя на коленях, что он на 99% хороший парень, но за исключением одного процента.

Я не поняла, как это произошло. Всё случилось так быстро… В тот момент я очень боялась подхватить от него какую-нибудь заразу. Думала, что у него есть чёртов СПИД. Так что спросила напрямую, болен ли он чем-то. Роналду меня заверил: «Ой, нет, я же профессиональный спортсмен, меня проверяют каждые три месяца. Если бы у меня что-то было, я бы не смог играть».

Когда я вышла из комнаты, столкнулась со своей подругой. Увидев меня в таком состоянии, она начала кричать: «Что ты сделал с ней?!». Роналду сказал, что всё хорошо и вообще мы друзья.

Утром мне позвонила подруга и сказала, что мы во всех газетах — там писали, что я встречаюсь со знаменитым футболистом. Папарацци застали нас в клубе, написали, что мы флиртовали друг с другом. У меня началась паника: «Это очень плохо! Это очень плохо!». Подруга не понимала, почему я так говорю. В итоге пришлось сказать, что он меня изнасиловал. Она сказала, чтобы я была осторожна — футболисты обладают большой властью».

После этого Кэтрин обратилась сначала в госпиталь, где засвидетельствовали признаки изнасилования, после — в полицию. Но, давая показания, она не раскрыла имени Роналду, а назвала его просто «спортсмен».

«Кэтрин рассказала, что после того случая пребывала в депрессии, ей в голову приходили навязчивые мысли, среди которых были мысли о суициде, также у неё возникли проблемы с алкоголем, личной жизнью и трудоустройством. Ей было очень тяжело на протяжении последних восьми-девяти лет. Прямо сейчас она проходит лечение, и люди помогают ей и оказывают поддержку. Она справится с этим», — приводит слова представителей Майорги The Sun.

А что Роналду?

У него, естественно, своя версия. По его словам, секс с девушкой был по обоюдному согласию.

«Я категорически отрицаю все обвинения, выдвигаемые против меня. Изнасилование — отвратительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю. Чтобы не порочить своё имя, я отказываюсь давать СМИ повод спекулировать на слухах, которые придумали лица, желающие нажиться на моём имени. Поэтому я буду спокойно ждать результатов расследования», — написал он в своём «твиттере».

Но есть один нюанс: в материалах расследования от 2009 года есть его слова о том, что он действовал против воли девушки. «Она говорила „нет“ и „остановись“, — значится в документах.

Разве этому изданию можно верить?

Ну, это каждый решает сам, но редактор отдела спорта Der Spiegel Кристоф Винтербах написал в „Твиттере“, что он и его команда на сто процентов уверены в фактах, изложенных в расследовании.

»У нас есть сотни документов из разных источников: электронная почта, медицинские заключения и рапорты полиции. Мы собрали всю историю: в 2009 году Майорга обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Она сказала, что была слишком напугана, чтобы назвать его имя в полиции и идти в суд, так как боялась издёвок со стороны фанатов Роналду».

«Мы опубликовали три статьи. После первой же агентство Роналду Gestifute ответило беспокойным заявлением. Оно было не только лживым (они заявили, что у нас нет подписанных документов и мы не можем идентифицировать Роналду, но мы это доказали), но и указывало на то, что его юристы не соблюли условия соглашения».

«Также в их заявлении говорится о том, что Роналду никогда не получал письма от Майорги, которое мы цитировали. Но ведь это было частью сделки: юристы Роналду должны были зачитать ему письмо от девушки. Если бы он действительно не знал о письме, договор о неразглашении терял бы силу».

«В опроснике, сделанном юристами Роналду, он частично признаёт версию Майорги и говорит, что «она не хотела, но она сделала себя доступной». В поздней версии опросника этих ответов нет».

«Юрист Роналду утверждает, что публикация этого материала незаконна, так как она нарушает частные права Роналду. Внимание! Он не называет статью фейком или журналистской выдумкой, он говорит лишь о том, что эта история слишком личная, чтобы стать публичной».

«Это часть рапорта полиции, который датирован 13 июня 2009 года, когда Кэтрин Майорга позвонила в полицию и заявила об изнасиловании, который совершил Криштиану Роналду. Но она отказалась назвать его имя. «Тип 426» — это полицейский код для сексуального насилия».

Что дальше?

Полиция Лас-Вегаса ведёт расследование, но пока до подробностей дело не дошло. Если всё так, как сообщается в статье Der Spiegel, для Роналду эта история может закончиться очень печально.