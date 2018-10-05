Ещё
Каррера обратился к болельщикам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россия полностью расплатилась с WADA
Россия полностью расплатилась с WADA

Тренер «Спартака» Каррера обратился к болельщикам после матча Лиги Европы 

Газета.Ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера выразил слова благодарности болельщикам клуба за поддержку во время матча второго тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Вильярреала", сообщает "Советский спорт".
"Всем спасибо за вашу поддержку", — написал наставник красно-белых в инстаграме.
Встреча между "Спартаком" и "Вильярреалом", которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:3. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что Каррера старается мыслить позитивно о своем будущем в "Спартаке".
Газета.Ru: последние новости
Сборные России и Украины могут провести товарищеский матч "Спартак" установил антирекорд посещаемости в еврокубках Тихонов ушел с поста главного тренера "Крыльев Советов"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборным России и Украины предложили встретиться24
В «Анжи» начался бунт17
Макгрегор планирует убить Нурмагомедова13
«Придурок». Нурмагомедов взбесил Макгрегора32
«Спартак» установил антирекорд9
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
01:36
Нурмагомедова освистали в США
MMA
01:00
В «Анжи» начался бунт
Футбол
00:36
«Спартак» установил антирекорд
Футбол
00:23
Черчесов дал совет пьющим россиянам
Футбол Прочее
06:47
Домрачева отказалась бегать с голой грудью
Биатлон
05:24
«Побью любого без сожаления»
MMA Статьи
02:01
Шараповой вынесли неожиданный вердикт
Теннис
00:51
Овечкин заговорил о завершении карьеры
Хоккей
00:51
Сотникова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение