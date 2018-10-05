Тренер «Спартака» Каррера обратился к болельщикам после матча Лиги Европы

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера выразил слова благодарности болельщикам клуба за поддержку во время матча второго тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Вильярреала", сообщает "Советский спорт"

"Всем спасибо за вашу поддержку", — написал наставник красно-белых в инстаграме.

Встреча между "Спартаком" и "Вильярреалом", которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:3. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Каррера старается мыслить позитивно о своем будущем в "Спартаке".