«Спартак» установил антирекорд посещаемости в еврокубках

Встреча второго тура группового этапа Лиги Европы между московским "Спартаком" и испанским "Вильярреалом" установила антирекорд посещаемости еврокубкового матча на "Открытии Арене", сообщает "Советский спорт"

На игру, которая завершилась со счетом 3:3, пришли 21 264 человека. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Предыдущий антирекорд был установлен 4 августа 2016 года на ответной встрече квалификации Лиги Европы с кипрским АЕКом (0:1). Тогда игру посетили 24 017 болельщиков.

Ранее бывший генеральный директор "Спартака" отметил полупустые трибуны стадиона.