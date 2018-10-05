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«Спартак» установил антирекорд
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«Спартак» установил антирекорд посещаемости в еврокубках 

Газета.Ru 2 часа назад
Встреча второго тура группового этапа Лиги Европы между московским "Спартаком" и испанским "Вильярреалом" установила антирекорд посещаемости еврокубкового матча на "Открытии Арене", сообщает "Советский спорт".
На игру, которая завершилась со счетом 3:3, пришли 21 264 человека. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Предыдущий антирекорд был установлен 4 августа 2016 года на ответной встрече квалификации Лиги Европы с кипрским АЕКом (0:1). Тогда игру посетили 24 017 болельщиков.
Ранее бывший генеральный директор "Спартака" отметил полупустые трибуны стадиона.
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