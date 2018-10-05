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Описана реакция Акинфеева на удаление в матче с «Реалом»
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Описана реакция Акинфеева на удаление в матче с «Реалом» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Вратарь Игорь Акинфеев вместе с партнерами по ЦСКА радовался победе над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, однако «в душе грустил» из-за удаления. Об этом рассказал полузащитник московской команды Никола Влашич, слова которого приводит Sport24.
«Акинфеев в раздевалке не бушевал? Он вместе с нами радовался этой великой победе. Конечно, в душе он грустил, так как теперь пропустит следующий матч. Нам будет очень не хватать нашего лидера, Игорь очень важен для команды. Будем стараться завоевать три очка в том числе и ради него», — заявил Влашич.
Также он высказался об эпизоде, в котором Акинфеев получил красную карточку. По словам хорвата, вратарь выразил свое недовольство судье, за что получил первую желтую. Затем он высказался не в его сторону, однако все равно получил второе предупреждение.
«Дальше он что-то сказал, но не судье! А он показал вторую карточку. Это были всего лишь эмоции, ни к кому не обращенные! Видимо, арбитр подумал, что Игорь сказал что-то ему. Я так увидел эту ситуацию», — подчеркнул Влашич.
Встреча с «Реалом» прошла 2 октября и завершилась победой армейцев со счетом 1:0. Влашич забил единственный гол на второй минуте.
Акинфеев получил красную карточку на 95-й минуте. Он пропустит следующий матч группового этапа с итальянской «Ромой», который пройдет 23 октября в Риме. ЦСКА не может обжаловать это решение.
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