Еременко отправился на матч с «Енисеем»

Футболист «Спартака» Роман Еременко отправился с командой на матч РПЛ с «Енисеем»

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Еременко , отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, отправился вместе с командой на выездной матч 10-го тура чемпионата России с красноярским "Енисеем". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций . Причиной санкций стала его положительная допинг-проба, в который был найден кокаин. В августе текущего года полузащитник подписал контракт со "Спартаком", с 7 августа ему было разрешено тренироваться с командой. Срок отстранения игрока истек 6 октября. До дисквалификации Еременко с 2014 года выступал за московский ЦСКА, за который провел 80 матчей в различных турнирах и забил 20 голов. Ранее полузащитник играл за финский "Яро", итальянские "Удинезе" и "Сиену", украинское "Динамо" (Киев) и казанский "Рубин" Встреча "Спартака" и "Енисея" пройдет в Красноярске в воскресенье, начало — в 11:30 мск.