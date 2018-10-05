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Божович возглавил «Крылья Советов»
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Миодраг Божович назначен новым главным тренером ФК «Крылья Советов» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Черногорский специалист Миодраг Божович назначен на пост главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Ранее пост главного тренера "Крыльев Советов" покинул Андрей Тихонов.
ТАСС: последние новости
Футболисты "Анжи" надеются, что после открытого письма клуб сможет погасить долги Миодраг Божович назначен новым главным тренером ФК "Крылья Советов" Бланка Влашич: ЦСКА является хорошим местом для роста брата
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