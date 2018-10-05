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Божович возглавил «Крылья Советов»
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Миодраг Божович назначен новым главным тренером ФК «Крылья Советов»
ТАСС
1 час назад
Фото:
ТАСС
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Черногорский специалист
Миодраг Божович
назначен на пост главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Ранее пост главного тренера "Крыльев Советов" покинул
Андрей Тихонов
.
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