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Прядкин оценил перспективы «Анжи»
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Сергей Прядкин: «Уверен, сезон „Анжи“ доиграет» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуация с финансовыми проблемами махачкалинского "Анжи". Футболисты могут не выйти на игру с ЦСКА​ в 11-м туре (19 октября), если им не будет выплачена зарплата.
— Позавчера была встрече с президентом клуба, — говорит Прядкин. — Насколько мне известно, продолжаются переговоры с администрацией Дагестана о поддержке клуба. Я задавал вопросы о финансовой ситуации в клубе, о задержках зарплаты. Озабоченность у клуба есть, но чего-то экстраординарного не услышал. Премьер-лига все средства, которые поступают от реализации коммерческих прав, сразу переводит в клубы.
— Может ли клуб сняться с чемпионата?
— Нет. Уверен, что команда доиграет сезон.
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