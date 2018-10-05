Прядкин оценил перспективы «Анжи»

Сергей Прядкин: «Уверен, сезон „Анжи“ доиграет»

Президент премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуация с финансовыми проблемами махачкалинского "Анжи". Футболисты могут не выйти на игру с ЦСКА​ в 11-м туре (19 октября), если им не будет выплачена зарплата.

— Позавчера была встрече с президентом клуба, — говорит Прядкин. — Насколько мне известно, продолжаются переговоры с администрацией Дагестана о поддержке клуба. Я задавал вопросы о финансовой ситуации в клубе, о задержках зарплаты. Озабоченность у клуба есть, но чего-то экстраординарного не услышал. Премьер-лига все средства, которые поступают от реализации коммерческих прав, сразу переводит в клубы.

— Может ли клуб сняться с чемпионата?

— Нет. Уверен, что команда доиграет сезон.