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Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на матчи РПЛ
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Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на матчи РПЛ 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: bwin
Сегодня матчем «Арсенал» — «Уфа» стартует 10 тур в Российской премьер-лиге. 6 и 7 октября состоятся еще 7 игр, а завершится футбольный уикенд в Москве, где в центральной встрече тура встретятся ЦСКА и московский «Локомотив».
Букмекерская компания bwin объявила об акции для всех новых игроков. Каждый клиент, который зарегистрируется, внесет депозит и свое первое пари заключит на любой из матчей ближайшего тура РПЛ, получит 100-процентный возврат суммы пари в том случае, если пари проиграет. Возврат будет осуществлен в виде FreeBet (бесплатной ставки).
* В зачет акции идет первое пари-ординар, заключенное до или по ходу любого из матчей 10 тура Российской премьер-лиги: встречи пройдут 5, 6 и 7 октября. Проигрыш по пари будет возвращен клиенту уже в понедельник в виде FreeBet в размере 100% от размера пари.
Зарегистрироваться на bwin.ru и пройти регистрацию у букмекера можно по ссылке.
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