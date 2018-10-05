Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на матчи РПЛ

Сегодня матчем «Арсенал» — «Уфа» стартует 10 тур в Российской премьер-лиге. 6 и 7 октября состоятся еще 7 игр, а завершится футбольный уикенд в Москве, где в центральной встрече тура встретятся ЦСКА и московский «Локомотив».

Букмекерская компания bwin объявила об акции для всех новых игроков. Каждый клиент, который зарегистрируется, внесет депозит и свое первое пари заключит на любой из матчей ближайшего тура РПЛ, получит 100-процентный возврат суммы пари в том случае, если пари проиграет. Возврат будет осуществлен в виде FreeBet (бесплатной ставки).

* В зачет акции идет первое пари-ординар, заключенное до или по ходу любого из матчей 10 тура Российской премьер-лиги: встречи пройдут 5, 6 и 7 октября. Проигрыш по пари будет возвращен клиенту уже в понедельник в виде FreeBet в размере 100% от размера пари.