В «Реале» задумались об увольнении Лопетеги 

Главный тренер испанского "Реала" Хулен Лопетеги в скором времени может покинуть свой пост, сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Mail, некоторые члены правления клуба убеждены, что специалист не справляется с поставленными задачами. 52-летний специалист возглавил "сливочных" в июне 2018 года, подписав трехлетнее соглашение.
"Реал" в последних матчах чемпионата Испании с разгромным счетом уступил "Севилье" и поделил очки с "Атлетико", а во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сенсационно уступил в гостях московскому ЦСКА со счетом 0:1.
Ранее Никола Влашич рассказал о реакции Акинфеева на удаление в матче с "Реалом".