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«Зенит» выступил с заявлением о драке с Кокориным
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«Зенит» выступил с официальным заявлением об инциденте с участием Кокорина 

Чемпионат.com + ещё 29 49 минут назад
Фото: РИА Новости
«Зенит» прокомментировал новость об участии нападающего петербургской команды Александра Кокорина в драке в одной из московских кофеен. По информации Mash, инцидент произошёл сегодня утром, 8 октября. Вместе с Кокориным участие в конфликте с чиновником Минпромторга Денисом Паком принял и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев.
«Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент — вопиющий», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Зенита».
Согласно информации источника, футболисты с друзьями пришли в кафе, чтобы позавтракать. Компания Кокорина и Мамаева вела себя шумно, и персонал заведения попросил молодых людей соблюдать правила приличия, однако попытка не увенчалась успехом.
Одним из недовольных оказался постоянный посетитель кафе — чиновник Минпромторга Денис Пак, который сделал им замечание. Игрокам и их друзьям это не понравилось, и между сторонами разгорелся конфликт. В ходе потасовки в чиновника летели стулья.
Ранее МВД возбудило уголовное дело в отношении футболистов по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои».
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