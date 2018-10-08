«Зенит» выступил с заявлением о драке с Кокориным

«Зенит» выступил с официальным заявлением об инциденте с участием Кокорина

«Зенит» прокомментировал новость об участии нападающего петербургской команды Александра Кокорина в драке в одной из московских кофеен. По информации Mash, инцидент произошёл сегодня утром, 8 октября. Вместе с Кокориным участие в конфликте с чиновником Минпромторга Денисом Паком принял и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев

«Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент — вопиющий», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Зенита».

Согласно информации источника, футболисты с друзьями пришли в кафе, чтобы позавтракать. Компания Кокорина и Мамаева вела себя шумно, и персонал заведения попросил молодых людей соблюдать правила приличия, однако попытка не увенчалась успехом.

Одним из недовольных оказался постоянный посетитель кафе — чиновник Минпромторга Денис Пак, который сделал им замечание. Игрокам и их друзьям это не понравилось, и между сторонами разгорелся конфликт. В ходе потасовки в чиновника летели стулья.

Ранее МВД возбудило уголовное дело в отношении футболистов по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои».